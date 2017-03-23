Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Ankara Haberi: Zaharova, Rus Maslahatgüzarı'nın Türkiye Dışişleri Bakanlığı'na çağırılma sebebini açıkladı

Zaharova, Rus Maslahatgüzarı'nın Türkiye Dışişleri Bakanlığı'na çağırılma sebebini açıkladı
18:4423 Mart 2017
Son Dakika Haberi
Zaharova, Rus Maslahatgüzarı'nın Türkiye Dışişleri Bakanlığı'na çağırılma sebebini açıkladı
Zaharova, Rus Maslahatgüzarı'nın Türkiye Dışişleri Bakanlığı'na çağırılma sebebini açıkladı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ankara'daki geçici Rus Maslahatgüzarı'nın Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndaki görüşmesinin Suriye'deki mevcut durum üzerine olduğunu bildirdi.
Zaharova haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Ankara'daki geçici Rus Maslahatgüzarı Sergey Panov'un Türkiye Dışişleri Bakanlığı'na Suriye'deki hala kolay olmayan durumu görüşmek üzere çağrıldığını söyleyebilirim. Bilindiği üzere Türkiye, Suriye'deki barış sürecindeki başlıca partnerlerimizden birisidir; görüşmede de bu konular değerlendirildi. Askeri konuları ilgilendiren her sorunun ise direkt olarak Rusya Savunma Bakanlığı'na aktarılması gerektiğini hatırlatmak isterim."

DHA

Çocukların odalarında mobilyalar değil, hayaller vardır
Keşfet

Çocukların odalarında mobilyalar değil, hayaller vardır

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar