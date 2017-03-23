Zaharova, Rus Maslahatgüzarı'nın Türkiye Dışişleri Bakanlığı'na çağırılma sebebini açıkladı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ankara'daki geçici Rus Maslahatgüzarı'nın Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndaki görüşmesinin Suriye'deki mevcut durum üzerine olduğunu bildirdi.

Zaharova haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Ankara'daki geçici Rus Maslahatgüzarı Sergey Panov'un Türkiye Dışişleri Bakanlığı'na Suriye'deki hala kolay olmayan durumu görüşmek üzere çağrıldığını söyleyebilirim. Bilindiği üzere Türkiye, Suriye'deki barış sürecindeki başlıca partnerlerimizden birisidir; görüşmede de bu konular değerlendirildi. Askeri konuları ilgilendiren her sorunun ise direkt olarak Rusya Savunma Bakanlığı'na aktarılması gerektiğini hatırlatmak isterim."

DHA