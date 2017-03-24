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Kayseri Haberi: Zehir taciri suçüstü yakalandı

Zehir taciri suçüstü yakalandı
17:2024 Mart 2017
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Zehir taciri suçüstü yakalandı
Zehir taciri suçüstü yakalandı

KAYSERİ'de polislerin sokaklarda uyuşturucu satanlara  yönelik düzenlediği operasyonda uyuşturucu satarken suçüstü yakalanan 24 yaşındaki Mesut A. gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, 'torbacı' olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik kent merkezinde operasyon düzenledi. Operasyonda, Mesut A. sokakta uyuşturucu satmaya çalışırken suçüstü yakalandı. Mesut A.'nın üzerinde, alüminyum folyolara sarılmış 5 gram uyuşturucu bulundu. Mesut A., emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

DHA

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