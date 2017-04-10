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Kayseri Haberi: Zehir tacirleri, suçüstü yakalandı

Zehir tacirleri, suçüstü yakalandı

15:2510 Nisan 2017
Son Dakika Haberi
Zehir tacirleri, suçüstü yakalandı
Zehir tacirleri, suçüstü yakalandı

KAYSERİ'de 2 kişi, uyuşturucu satarken suçüstü yakalandı.
Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube ekiplerinin sokak satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda, merkez Melikgazi İlçesi Battalgazi Mahallesi'nde uyuşturucu sattığı öne sürülen Arzu Uyumaz ve Mesut Sarıçiçek, polis tarafından suçüstü yakalandı. Üzerlerindeki 3 gram bonzai ile yakalanan uyuşturucu satıcıları, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan sağlık kontrolünün ardından adliyeye gönderildi. Zehir tacirleri, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

DHA

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