Zehirlenen köpek ve yavrusu telef oldu

MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde, Yasemin Karahan'ın gezinmesi için bahçe dışına bıraktığı köpeği ile yavrusu, zehirlenerek telef oldu.

Ortaca'nın Gökbel Mahallesi'nde yaşayan Yasemin Karahan dün, iki yıl önce sokakta bulup sahilendiği 'Çiko' adını verdiği köpeği ile 'Kömür' isimini koydukları yavrusunun, gezinmeleri için evlerinin bahçesinin dışına çıkmasına izin verdi. Ancak 10 dakika sonra Çiko yavrusu ile birlikte ağızları köpürmüş halde geri döndü. Zehirlendikleri belirlenen köpek ve yavrusu, veterinere bile götürülemeden telef oldu.

Yasemin Karahan, köpeklerinin ölümü nedeniyle büyük üzüntü duyduklarını belirtip, '7 yaşındaki kızım Sudenur, iki köpeğimizle de kardeş gibiydi. Bütün gün onlarla oynuyordu. İki can dostunun gözünün önünde can çekişerek ölmesi onu olumsuz etkiledi' dedi.

Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği (DOHAKDER) Başkanı Mebrure Kuzey Blom, 'Bu yörede bu tür ölümler çok oluyor. Köylülerin beslediği kümes hayvanlarını yabani hayvanlardan korumak için çevreye koyduğu zehirli yiyecekleri yiyen hayvanlar acı çekerek ölüyor. Kümes hayvanlarını korumak için bir sürü yöntem var. Neden yabani hayvanları öldürmek için zehir atıyorlar, anlamış değilim. Mahalle halkına sesleniyorum, yasalar önünde suç işliyorlar. Lütfen bu uygulamadan vazgeçsinler' dedi.

DHA