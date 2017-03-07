Zeybekci: Şu anda yapılan şey yetkili ile sorumluyu bir araya getirmektir

Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,(DHA)EKONOMİ Bakanı Nihat Zeybekci, MÜSİAD 17. Ekonomi Basını Başarı Ödülleri töreninde yaptığı konuşmada, "Şimdi artık tam zamanı, daha fazla böyle gidemeyiz. Maalesef şuan toplumumuzda bunu sağlıklı bir şekilde tartışma imkanı bile bulamıyoruz. Tek adam, diktatör. Tek adam asıl şimdi var. Bütün yetki ve güç Cumhurbaşkanının elinde, sorumluluk hükumetin elinde. Bir ile milli eğitim müdürü bile atayamaz Başbakan. Cumhurbaşkanının onayından geçecektir. Şu anda yapılan şey yetkili ile sorumluyu bir araya getirmektir. " dedi.

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin düzenlediği 17. Ekonomi Basını Başarı Ödülleri, Şişli Fairmont Quasar Otel'de törenle sahiplerine verildi. Ödül törenine Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de katıldı.

"BİZ TÜRKİYE OLARAK ÇOK HIZLI BÜYÜMESİ GEREKEN BİR ÜLKEYİZ"

Bakan Zeybekci ödül töreni başlamadan önce bir konuşma yaptı. Üretmenin ve ihracatın önemini vurgulayan Zeybekci, "Biz 65. hükumetin programında şunu söyledik, Biz Türkiye olarak ortalama yüzde 6 seviyesinde büyüyeceğiz. Yüzde 6 civarında büyümek zorundayız. Çünkü ortalama yüzde 4'ler seviyesinde büyüdüğümüz zaman işsizlik oranlarını aşağıya indiremiyoruz. İş gücüne katılım oranında 5-6 yılda yüzde 44'ten yüzde 53'e geldik. Biz Türkiye olarak çok hızlı büyümesi gereken bir ülkeyiz. Bunu da illa ki özel sektör vasıtası ile yapmalıyız. Üreterek büyümek zorundayız. Dünyanın bu bölgesinde, enerji ve ham madde kaynaklarının orta yerinde büyüyeceğiz. Bize dayatılan doğrulardan kurtularak, ezberlerden kurtularak, bugüne kadar yaşadığımız tüm sıkıntıların, hastalıkların sebebi olan bu sistemden Türkiye kurtulmalı." dedi.

"AVRUPA'NIN DÖRDÜNCÜ BÜYÜK EKONOMİSİ OLURDUK MUHTEMELEN"

Ekonomi bakanı, mevcut sistemde siyasetçilerin iktidarı elde edebilmek için ülke ekonomisine ağır zararlar verdiğine değinerek, "Yeni bir imkan ve kaynak yaratmamız gerekiyor. Onu da ancak ihracatla yapabiliriz ve yahut doğrudan yabancı sermaye girişli ile yapabiliriz. Bugün 5 milyar Dolarlık dış ticaret hacminden 450 milyar Dolar seviyelerine geldik. Burada durduk. Artık yeni şeyler söylememiz gerekiyor. Özal'ın başına ne geldiyse bu sistem yüzünden geldi. Bu sistem söyletti, 'Onlar ne veriyorsa beş fazlası benden' diye. Bu ülkede 30 yaşında kadınları, 35 yaşında erkekleri emekli ederek hala bedelini ödediğimiz fazlalığı bu sistem bize dayattı. Ne için Çok zorlayarak iktidarı elde edebilmek için. Kendisi için istemese de sistem başka şans tanımıyor. 2001-2002 hastalıklarımızı maliyet olarak çıkardığımız zaman bugün Türkiye'nin 2017 bütçesi itibarı ile elinde kullanmadığı 3 tane ekstradan bütçesi vardı. Batırdığımız bankaların toplam zararını o günkü 200 milyar Dolar olan Türkiye'den bugüne getirelim. Bu kayıp parayı Türkiye'nin alt yapısına, üst yapısına, sanayi kesimine vermiş olsaydık muhtemelen 17-18 bin Dolar milli gelir seviyesindeydik. Avrupa'nın 4'üncü büyük ekonomisi olurduk muhtemelen." şeklinde konuştu.

"HEM SOL HEM DE SAĞ YÜZDE 50'ye HİTAP ETMEK ZORUNDA OLDUĞU İÇİN BARIŞACAK"

Yeni anayasa değişikli ile birlikte Türkiye'nin huzura kavuşacağını belirten Zeybekci, "Şimdi artık tam zamanı, daha fazla böyle gidemeyiz. Maalesef şu an toplumumuzda bunu sağlıklı bir şekilde tartışma imkanı bile bulamıyoruz. Tek adam, diktatör. Tek adam asıl şimdi var. Bütün yetki ve güç Cumhurbaşkanının elinde, sorumluluk hükumetin elinde. Bir ile milli eğitim müdürü bile atayamaz Başbakan. Cumhurbaşkanının onayından geçecektir. Şu anda yapılan şey yetki ile sorumluyu bir araya getirmektir. Türkiye bu hastalıklardan kurtulmalıdır. Seçimden sonra koalisyon çıkacak mı, çıkmayacak mı Türkiye bu dertten kurtulacak. Tek başına güçlü bir iktidar gelecek ve beş yıl boyunca icraatın içinde olacak. 18 maddelik Anayasa paketinin neresinde yazıyor, 2019'da seçimler yapılırken Ak partili aday yüzde 10 önde başlar diye bir yer var mı Yeni anayasa değişikliği ile benim söyleyeceğim tek bir paragraf var. Türkiye normalleşecek. Aşırılıklarımız azalacak. Siyaset normalleşecek. Hem sol hem de sağ yüzde 50'ye hitap etmek zorunda olduğu için barışacak." ifadelerini kullandı.

Bakan Zeybekci, konuşmasının ardından farklı kategorilerde ödül alan basın mensuplarına, plaketlerini takdim etti.

DHA