Zeybekci: Türkiye genelinde güçlü bir 'Evet'i görebiliyoruz

EKONOMİ Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli'deki çalışmalarında, referanduma 7 gün kala halktaki tercihlerinin netleşmeye başladığını, akıl karışıklıklarının artık karşılık bulmadığını söyledi. Zeybekçi, 'Çok net bir karar görüyoruz ve gördüğüm kadarıyla da milletin, ülkenin geleceğinin menfaatine olan güçlü bir 'evet'i Türkiye genelinde şu anda görebiliyoruz' dedi. Hemşehri dernekleriyle bir araya gelen Zeybekci, 16 Nisan'dan sonra her anlamda Türkiye'nin dünyanın en istikrarlı ülkelerinden biri haline geleceğini söyledi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, kentteki bir düğün salonunda Denizli'deki hemşehri derneklerinin başkan ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, AK Parti İl Başkanı Necip Filiz, Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu'nun da katıldığı toplantıda konuşan Bakan Nihat Zeybekci, anayasa değişikliğinin milli mesele olduğunu, AK Parti'nin MHP'nin meselesi olmadığını söyledi. Zeybekci, şöyle dedi:

'Bu milli, herkesin bir meselesidir. Bu Anadolu'nun 788 bin kilometre karesinin, bu Anadolu'nun 80 milyonunun meselesidir. Bu sadece Recep Tayyip Erdğan ile, Binali Yıldırım'la, Devlet Bahçeli'nin meselesi değil. Bu, CHP'li kardeşlerimin de meselesidir. Bu, samimi HDP'li kardeşlerimin de meselesidir. Allah'ın izniyle 16 Nisan'da bu meseleye siz sahip çıkarsanız, Türkiye bu hastalıktan ilelebet kurtulacak. Bir daha geri gelmemek üzere kurtulacak. Sizden geleceğimiz adına, milletim adına, çocuklarınız adına bir ricada bulunuyorum. Ne olur gidin başka siyasi partilere gönül vermiş ben farklı düşünüyorum diyen kardeşlerimin elinden tutun.'

'TÜRKİYE GENELİNDE GÜÇLÜ BİR EVET'İ ŞU AN GÖREBİLİYORUZ'

Hemşehri dernekleriyle yaptığı toplantı ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, referanduma 7 gün kaldığını belirterek, şöyle konuştu:

'İşgünü olarak 6 günü kaldı ama 7 gün sonra 16 Nisan akşamı Türkiye inşallah başka bir siyasi sisteme, başka bir hükümet sistemine başlamış olacaktır. Vatandaşlarımızın tercihlerinin netleşmeye başladığını hep birlikte görüyoruz. Artık tercihlerin çok net bir hale gelmeye başladığını görüyoruz. Akıl karışıklıklarının, birilerinin vatandaşların aklı karışsın diye maymuna bak söylemleri artık yer bulmuyor, karşılık bulmuyor. Çok net bir karar görüyoruz ve gördüğüm kadarıyla da milletin menfaatine olan, ülkenin geleceğinin menfaatine olan güçlü bir 'evet'i şu anda görebiliyoruz Türkiye genelinde. Denizli'de de bizim bir hedefimiz var. Türkiye ortalamasını yakalamak ve üzerine çıkmak, bir 'tık' üzerine çıkmak. İnşallah bu sefer olacak diyoruz. Sonuçlar milletimiz için, memleketimiz için hayırlı olsun diyoruz.'

'TÜRKİYE ARTIK DÜNYANIN EN İSTİKRARLI ÜLKELERİNDEN BİRİ HALİNE GELECEK'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Mart'ta Denizli'de yaptığı mitingin bugüne kadar Denizli siyaset tarihinin en büyük mitingi olduğunu belirten Bakan Zeybekci, bu mitingden aldıkları ivme ile çalışmalarına devam ettiklerini söyledi. Bakan Zeybekci şöyle devam etti:

'Geçtiğimiz hafta Türk varlıklarına olan talebin uluslararası piyasalarda gözle görülür bir şekilde canlanması, önümüzdeki haftaya da yansıyacaktır. Ama ondan sonra 17 Nisan Pazartesi'den itibaren Türkiye artık seçimlere giderken tedirgin olacak bir ülke asla olmayacak. Türkiye artık gerek siyasi, gerek ekonomik, gerekse öngörülebilir bir yatırım ortamı anlamında da artık dünyanın en istikrarlı ülkelerinden biri haline gelecek. 16 Nisan bunun başlangıcı olacak. Milattan Önce, Milattan Sonra gibi 16 Nisan bu yeni dönemin Türk ekonomisinde pozitif anlamda yeni bir başlangıcı olacak.'

'TÜM ÖZEL SEKTÖR YATIRIMLARINDA YOĞUN PATLAMA OLACAK'

Türkiye'nin 2009 krizinden sonra ekonomik anlamda önemli sonuçlar elde etmeyi gerçekleştiremediğini vurgulayan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, sözlerini şöyle sürdürdü:

'2009 krizinden itibaren Türkiye'de çok iştahlı şekilde ekonomik kalkınmaya, özel sektör yatırımlarına ve ihracatla ilgili, büyümeyle ilgili arka arkasına sonuçlar elde etmeyi pek yapamadık. 16 Nisan'dan itibaren tüm özel sektör yatırımlarıyla ilgili yoğun bir patlamanın olduğunu göreceğiz. 16 Nisan'dan itibaren ertelenen tüm tüketim taleplerinin de yine aynı şekilde bir hareketlilik yarattığını göreceğiz. 16 Nisan'dan itibaren Türkiye'de ekonomik, motivasyon, geleceğin öngörülebilirliği, istihdam anlamında Türkiye'nin önü açılacak. 16 Nisan'ı görelim dilye, uluslararası ilişkilerde de bir bekleme dönemi vardı. Gerek AB, gerek diğer ülkelerde, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi dahil olmak üzere, 17 Nisan'da, 'Evet 16 Nisan geçti, artık işimize önümüze bakalım' diye ileriye doğru sonuç almaya yönelik hareketlenmeyi hep beraber yaşayacağız inşallah.'

Bakan Zeybekci, toplantı ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın programına katılmak üzere İzmir'e hareket etti.

DHA