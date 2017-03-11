Zeybekci'den 'Siyaset normalleşecek' açıklaması (2)

BAKAN ZEYBEKCİ'DEN HOLLANDA'YA KINAMA

Uşak'ta işadamları ile yaptığı istişare toplantısının ardından gazetecilere açıklama yapan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Hollanda'nın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçağının iniş iznini iptal etmesini nefretle kınadığını söyledi.

Zeybekci, "Dışişleri Bakanımıza yapılan bu uygulamayı nefretle kınıyorum. Bu kabul edilebilir bir şey değildir. Türkiye bunun gereğini de yapacaktır. Aklı selim bir şekilde, bu provokasyonu ve algı operasyonunu düzenleyenlere, iyi ilişkilerden rahatsız olanlara da pirim vermeme adına dikkat etmemiz gerektiğinin altını çizmek istiyorum" dedi.

ALMANYA'DAKİ OLUMSUZLUĞU ÖRNEK VERDİ

Aklın mantığın ve uluslararası nezaket kurallarının kabul etmeyeceği bir gelişme yaşandığına dikkat çeken Bakan Zeybekci, "Geçtiğimiz pazar günü de ben Almanya'daydım. Almanya'da iki etkinlik yaptık. Etkinliklere giderken de birçok spekülasyonlar oldu. Birçok spekülasyona rağmen etkinliğimizi gerçekleştirdik. Ardından AK Parti'nin seçim koordinasyon merkezinin düzenlediği etkinliği de yaparak ülkeye geri döndük. Eğer bu konu engellenmiş olsaydı biz orada ev ev sokak sokak dolaşarak vatandaşlarımıza mutlaka ulaşacaktık. Biz ülkeye döndükten sonra Almanya'da bir gazete pazartesi sayısında ve internette ahlak, etik, nezaket, medeniyet, demokrasi, insan hakları gibi terimlerin hiçbir yerine sığmayacak 'Pazar günü Köln'de Erdoğan, en azılı tasmalı sadık köpeğini, ekonomi bakanını gönderdi' ifadesine yer verdi. Almanya ve çevresindeki bazı ülkelerde Türkiye ile ilgili bir negatif algı bombardımanı yapıldı. Bundan kim kazançlı çıkar diyerek böyle durumlarda sormak lazım. Kazanç değil, Almanya ve Türkiye bundan zarar görür. Böyle bir olumsuz havanın yaratılmasında kasıt var. Birilerinin provokasyonu var, birilerinin yaptığı bilinçli ve planlı bir çalışma var. Tüm girişimleri yaptık ve davalarımızı açtık" dedi.

ÇAĞRIDA BULUNDU, "OYUNA GELMEYİN"

Konuşmasında bu ülkelere çağrıda bulunan Zeybekci, şunları söyledi:

"Çağrım şudur ki; Alman meslektaşlarıma ve Alman hükümetine söylüyorum. Hollanda'daki meslektaşım, karşıtım Dışişleri Bakanı ve Ekonomi Bakanı'na söylüyorum; 'Burada bir oyun var dikkat edin.' Burada Türkiye ile AB arasında oynanan ve yaratılan negatif bir algı operasyonu sonunda, yapılabilen böyle çılgınlıkların kamuoyunda sanki sempatik görünüyormuş gibi olması ile ilgili de yaratılan bir ortam var. Buna karşı çok dikkat etsinler, dikkatli olsunlar. Bir ülkeye ve bir devlete yakışmaz böyle şeyler. Hele hele Türkiye gibi onurlu, bugüne kadar kazanımlarının tamamının bedelini ödemiş olarak gelen bir ülkenin hükümetini mensuplarına, devlet başkanlarına, başbakanına, bakanına bu hareketleri yaptığınız zaman bunun kazanımı olmaz. Yasaklarla, engellerle, gümrük vergileri ve gümrük duvarları ile hiç kimse kazanmaz. Birisi çok kaybeder birisi az kaybeder. Ama tam tersiyle de iki tarafta kazanır. Biz kazanmayı seçelim kazanan tarafta olalım. 16 Nisan'da bu ülke yeniden bağımsızlık yolunda, muasır medeniyet yolunda durmadan arkasına bile bakmadan yoluna devam edecek."

DHA