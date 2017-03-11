Zeybekci'den 'siyaset normalleşecek' açıklaması (3)

İL DANIŞMA TOPLANTISI'NDA KONUŞTU

Uşak'ta, Atatürk Kültür Merkezi'nde AK Parti İl Danışma Toplantısı'nda konuşan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Hollanda'nın Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçağının iniş iznini iptal etmesini nefretle kınadığını söyledi. Türkiye'nin milli gelirinin 865 milyar dolar olduğunu ifade eden Zeybekci, şunları söyledi:

"Türkiye şu anda dünyanın 16., Avrupa'nın ise 6. büyük ekonomisi. Onun için bu sıkıntılar başımıza geliyor. O gün eğer o 46 milyar dolar bankalarda talan olmasaydı, o gün o kör olasıca kitap atılmasaydı, bugün Türkiye'nin ekstradan iki bütçesi daha olacaktı. 3 bin 500 dolarlık milli gelir, 14 yılda 11 bin dolarlara geldi mi şimdi, geçmişte yaşananlar olmasaydı bugün rakam 18 bin dolar olacaktı. Dünyanın 13. ya da 14., Avrupa'nın ise 4. büyük ekonomisi olacaktık. 3 Kasım 2002'de milletimiz ayağa kalktı. Yeter karar da sözde milletindir dedi ve güçlü bir iktidar çıktı."

DHA