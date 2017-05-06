Zeynep bebek ilacına kavuşacak

MANİSA'da yaşayan 11 aylık SMA hastası Zeynep Fatma Özden'in ailesinin ilaç isteğini Sağlık Bakanlığı duydu. SMA hastası Zeynep'in yaklaşık 3 milyon liralık ilacının maliyeti bakanlık tarafından karşılanacağı belirtildi.

Alaşehir'de oturan ev kadını 29 yaşındaki Şengül Özden ile Alaşehir'deki bir camide imam, 33 yaşındaki Yusuf Özden çiftinin yaşamı 2 çocuğuklarından 11 aylık Zeynep Fatma Özden'e, SMA hastalığı teşhisi koyulmasıyla değişti. 45 günlükken hareketlerindeki yavaşlama nedeniyle çocuklarını Salihli'deki bir hastaneye götüren Özden çifti, doktorun, 'Omurilikte yer alan ve kasların hareketinden sorumlu olan bazı hücrelerin hastalanması ve görevlerini yapamamaları sonucu ortaya çıkan SMA hastası olabilir' demesi üzerine, bu defa daha kapsamlı araştırma yapılabilecek Ege Üniversitesi Hastanesi'ne başvurdu. Burada yapılan tetkiklerde, minik Zeynep'e SMA tanısı konuldu.

Bu haberle yıkılan aile, Zeynep'in durumunun kötüleşmesi üzerine 45 gün hastanede kaldı. 11 aylık olan Zeynep bebek, solunum cihazına bağlı olarak yaşarken, yavaş yavaş hareketleri de yok olmaya başladı. Çocuklarının hastalığını anlatırken gözyaşlarına boğulan, kızlarını yaşatabilmek için yurtdışından getirilmesi gereken ilacın fiyatının yaklaşık 3 milyan lira olduğunu belirten Özden çiftinin sesini, DHA duyurdu.

Yaklaşık maliyeti 3 milyon lira olan, 3 ay boyunca kullanılacak 6 doz ilaç için Sağlık Bakanlığı harekete geçti. AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, durumu acil olan 15-20 bebek için yurt dışından bu ilacın getirileceğini ve Zeynep Fatma'nın da bu bebekler arasında bulunduğunu duyurdu. AK Partili Özdağ, şöyle dedi:

'İlaçlarının maliyeti 3 milyon lira. Bu ilaç henüz dünyada deneniyor. Sağlık Bakanlığı ile konuştum. Bununla ilgili komisyon kuruldu. Çalışmalar ışığında 15-20 hastaya ilaç getirme kararı aldılar. Bir tanesi de Zeynep Fatma bebek oldu. Baba bizi çok aradı. Ben bakan yardımcıları, ilgilileri çok aradım. Bu ilacın denenmesinde fayda olduğuna karar verdiler. En azından kaslarda güçlenme meydana getiriyor. Kas erimesini durdurduğunu biliyoruz, ama iyileştirme noktasını zamanla göreceğiz. Mesele para değil, insanlarımızın sağlığı ile parayı karşılaştıramayız. Sağlık Bakanlığı'nın heyeti 'Bu ilacı kullanmasında fayda vardır' dediği için ilaç getirilecek. Çocuğumuz da bu ilacı Ege Üniversitesi'nde kullanacak. İnşallah şifa bulur.'

'ANNE VE BABA ÇOK MUTLU'

Sağlık Bakanlığı'nın ilaçla ilgili harekete geçmesi Zeynep Fatma bebeğin anne ve babasını çok sevindirdi. Baba Yusuf Özden, kendileri için bir umut doğduğunu belirterek, 'Acil durumdaki, durumu uygun olan çocuklardan 20'sine ilaç geleceğini ve kızımızın da bu kişiler arasında yer aldığını öğrendik. Diğer çocuklar için de devamı gelecek. İlacın biran önce gelmesini bekliyoruz' dedi.

DHA