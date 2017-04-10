Zeytinburnu'nda trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

HaberKamera: Ali Kerem BENGİ, İSTANBUL DHA

İSTANBUL Zeytinburnu'nda aynı istikamette seyreden iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, saat 02.00 sıralarında D-100 Karayolu Cevizlibağ mevkiinde Merter istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, D-100 Karayolu'nda ilerleyen 34 EJ 6413 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu metrobüs yolundaki bariyerle çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil aynı istikamette giden 28 YE 454 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, 34 EJ 6413 plakalı otomobil içeresinde bulunan Gülay Kahya (33), olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı araçta bulunan bir kişi ise olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan ve henüz isimi öğrenilmeyen kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazada yaralanan bir kişinin de kendi imkanlarıyla hastaneye gittiği öğrenildi. Olay yerinde hayatını kaybeden Gülay Kahya'nın cesedi otopsi için Bakırköy Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

Kaza nedeniyle trafik bir süre tek şeritten sağlanırken D-100 Karayolu'nda uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasıyla yol tekrar trafiğe açıldı.

DHA