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İstanbul Haberi: Zeytinburnu’nda yangın; yaşlı kadın hayatını kaybetti

Zeytinburnu’nda yangın; yaşlı kadın hayatını kaybetti
11:3917 Şubat 2017
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Zeytinburnu’nda yangın; yaşlı kadın hayatını kaybetti
Zeytinburnu’nda yangın; yaşlı kadın hayatını kaybetti

ZEYTİNBURNU'nda elektrik sobasının devrilmesi sonucu çıktığı belirtilen yangında yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Yangın Zeytinburnu Çırpıcı Mahallesi 3. Taşocağı Sokak'taki binanın giriş katındaki dairede saat 09.30 sıralarında çıktı. Oğlu ile birlikte yaşayan 85 yaşındaki Ayşe Küçük, oğlunun işe gitmesinden sonra elektrik sobasını yaktı. Ancak bilinmeyen bir nedenden dolayı elektrik sobası devrilince evde yangın çıktı. Çevredekiler yangını itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Evde mahsur kalan yaşlı kadın, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak

Ayşe Küçük, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İtfaiye ve polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

 

 

DHA

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