Zeytinburnu'nda yarın bazı yollar kapatılacak

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı “TÜGVA 4. Gençlik Programı” nedeniyle Zeytinburnu'nda yarın bazı yollar kapatılacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılacan açıklamada şöyle denildi:

" 27.03.2017 Pazartesi günü İlimiz Zeytinburnu ilçesinde bulunan Abdi İpekçi Spor Salonunda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın katılımlarıyla yapılacak olan “TÜGVA 4. Gençlik Programı” etkinliği ile ilgili alınan emniyet tedbirleri kapsamında; 27.03.2017 günü 08.0020.00 saatleri arasında Zeytinburnu Genç Osman Caddesi-10.Yıl Caddesi Kesişimi (BP Önünden) ve Belgradkapı Caddesi-10. Yıl caddesi Kesişimi (Belgradkapı Kavşağı) trafiğe kapatılacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunulur. "

DHA