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İstanbul Haberi: Zeytinburnu'nda yarın bazı yollar kapatılacak

Zeytinburnu'nda yarın bazı yollar kapatılacak
12:4426 Mart 2017
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Zeytinburnu'nda yarın bazı yollar kapatılacak
Zeytinburnu'nda yarın bazı yollar kapatılacak

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın  katılacağı  “TÜGVA 4. Gençlik Programı” nedeniyle Zeytinburnu'nda yarın bazı yollar kapatılacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılacan açıklamada şöyle denildi:

" 27.03.2017 Pazartesi günü İlimiz Zeytinburnu ilçesinde bulunan Abdi İpekçi Spor Salonunda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın katılımlarıyla yapılacak olan “TÜGVA 4. Gençlik Programı” etkinliği ile ilgili alınan emniyet tedbirleri kapsamında; 27.03.2017 günü 08.0020.00 saatleri arasında Zeytinburnu Genç Osman Caddesi-10.Yıl Caddesi Kesişimi (BP Önünden) ve Belgradkapı Caddesi-10. Yıl caddesi Kesişimi (Belgradkapı Kavşağı) trafiğe kapatılacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunulur. "

 

DHA

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