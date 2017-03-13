Zeytinburnu'nda, yıkımı yapılan caminin yanındaki binada çatlaklar oluşurken bazı duvarları yıkıldı

Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL,(DHA)ZEYTİNBURNU'da, cami yıkım çalışmaları sırasında yandaki 4 katlı binada çatlaklar oluşurken bazı duvarları yıkıldı. Binada oturanların bir kısmı korku içerisinde evlerinde dururken bazıları akrabalarının evlerine sığındı.

Sümer Mahallesi 67. sokakta bulunan Kubbeli Camii tekrar yapılmak üzere 1 haftadır iş makineleriyle yıkılırken yandaki 4 katlı binada çatlaklar oluştu. Binanın bazı duvarları yıkıldı. Bina sakinleri, binadaki çatlaklar ve bazı duvarların kısmen yıkılması üzerine kendilerini dışarı attı. Bildirilmesi üzerine Zeytinburnu Belediyesi ekipleri, binadaki evlerde incelemelerde bulundu. Ekiplerin ev sahiplerine zarar gören evlerin onarımının yapılacağını söyledikleri öğrenildi. Binada oturanların bazıları evlerinde korku içinde dururken bazıları ise akrabalarına sığındı.

Binanın alt kısımında konfeksiyon işi yapan dükkan sahibi Mehmet Sait Olgan "Cami yıkımı başladığından beri sarsıntılar oluyor. Bugün yıkım sırasında patlama oldu, gittik belediye yetkilerine söyledik. Çalışmaya korkuyoruz, çalışamıyoruz. Her an başımıza yakılabilir. Dükkanımızda baya bir zarar var, bunu kim karşılayacak, nasıl olacak bilemiyorum." dedi.

Daire sakini Emine Işık da, "Camimiz yıkıldı, yeniden yapılacak diye o arada bizim evlerimiz çok sallandı. Evim hasar gördü. Durumuz çok kötü. Binaca herkes sallandığı için dışarılarda kaldık. Evimizin içinde çatlaklar var. Biz bildirim yaptık onlar 'tamam' dediler 'dilekçeniz alınmıştır' dediler ama geri dönüş yapılmadı şuan için." şeklinde konuştu.

Daire sakini Asiye Süser ise, "Bir haftadır evlerimize giremiyoruz çok sarsıntı var, kepçe camiyi yıktıkça burası baya bir sallanıyor, komşulara gidiyoruz, herkes akrabasına gidiyor. Müteahhitle konuştuk, 'sallanır falan bir şey olmaz, girin oturun' dedi ama gerçekten çok sallanıyor. Akşam ne olur ne biter onu da bilmiyoruz." diye konuştu.

DHA