Zihinsel engelli 10 yaşındaki çocuk evde asılı bulundu

SAKARYA'nın Kaynarca İlçesi'nde annesi tarafından duvardaki elbise askısında asılı bulunan zihinsel engelli 10 yaşındaki Recep Tiryaki, hastanede tadiviye alındı.

Olay, saat 18.00 sıralarında, Kaynarca İşaret Mahallesi'nde meydana geldi. Bir özel eğitim kurumu öğrencisi olan Recep Tiryaki, okul sonrası geldiği evde bir süre babası Hasan Tiryaki ile oynadı. Babasının ayrılmasının ardından Tiryaki odada yalnız kaldı. Bir süre sonra odaya giren annesi, oğlu Recep'i duvardaki askılıkta balya ipiyle asılı buldu. Hemen oğlunu indiren annenin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kaynarca İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Recep Tiryaki, buradaki ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

İşaret Mahallesi Muhtarı Eyüp Kaba, "Küçük çocuk zihinsel engelli. Yüzde 50 engelli raporu var. Özel eğitim kurumuna gidiyor. Okul çıkışı babasıyla oynadıktan sonra babası onu odada bırakıp ayrılmış. Annesi de bir süre sonra çocuğunu odada elbise askısına balya ipiyle asılı bulmuş" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA