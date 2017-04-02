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Adana Haberi: Zihinsel engelli kadını hastane bahçesine terk ettiler

Zihinsel engelli kadını hastane bahçesine terk ettiler
11:412 Nisan 2017
Son Dakika Haberi
Zihinsel engelli kadını hastane bahçesine terk ettiler
Zihinsel engelli kadını hastane bahçesine terk ettiler

ADANA'da yakınları tarafından Dr. Aşkım Tüfekçi Hastanesi bahçesine terk edilen zihinsel ve bedensel engelli 60 yaşlarındaki kadına, sağlık personeli sahip çıktı.
Kendini ifade edemeyen engelli kadın, 2 gün önce yakınları tarafından getirildiği hastanenin bahçesine terk edildi. Bahçede yatıp kalkan kadının kimsesi olmadığını fark eden sağlık çalışanları, acil servise alıp muayene ettirdi. Üzerindeki kirli kıyafetleri çıkarttıkları kadına hasta önlüğü giydiren görevliler, bütün aramalarına rağmen yakınlarına ulaşamadı. Yapılan kontrollerde, kısa süreli tedavi ile giderilecek sağlık problemi olmadığı anlaşılan kadın, evini ve yakınlarının adresini hatırlamadı. Hastanede bakılacak durumu olmayan engelli kadını sokağa atmak istemeyen görevliler, kimliğini de tespit edemeyince polise haber verdi. Hastaneye gelen polis ekibi, engelli kadını ailesi bulununcaya kadar kalacağı bakım yurduna götürdü.

 

DHA

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