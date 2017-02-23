Zihinsel engelliler iş sahibi oldu

MANİSA'da zihinsel engelli gençler, Manisa Organize Sanayi Bölgesi (MOSB) tarafından kurulan Zihinsel Engelliler Korumalı İşyeri (ZEKİ) ve Yaşam Merkezi ile iş sahibi oldu. 16 zihinsel engelli genç, atölyelerde çalışıp üretime katkı sağlıyor.

Manisa Organize Sanayi Bölgesi, engelli gençlerin iş sorununu çözdü. MOSB tarafından Yunusemre İlçesi Keçiliköy Mahallesi'nde zihinsel engelli gençler için korumalı işyeri yapıldı. Bir ay önce faaliyete başlayan ve içinde 12 atölyenin yer aldığı merkezde, şimdilik 8 zihinsel engelli Standart Profil Fabrikası'na araç sileceği, 8 zihinsel engelli de Teleset Fabrikası'na kablo üretmeye başladı. Saat 09.00'da işyerine servislerle gelen engelliler, akşam yine servislerle evlerine bırakılırken, üretime katkı sağlamanın da sevincini yaşıyor.

ENGELLİLER DE ÜRETİME KATKI SAĞLIYOR

Manisa Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Sait Cemal Türek, sosyal sorumluluk gereği Türkiye'de bir ilke imza atmanın gurunu yaşadıklarını söyledi. Engellilerin eğitim gördükleri okulu bitirdikten sonra evlerine hapsolmasını engellemek istediklerini kaydeden MOSB Başkanı Türek, yaklaşık 5 milyonluk yatırımla merkezin hayata geçtiğini dile getirdi. Korumalı işyeri alanının toplam 1535 metrekare olduğunu kaydeden Türek, "Engelli gençlerimize sanayicilerimizle birlikte iş imkanı sağladık, bundan dolayı çok mutluyuz. Firmalarımız da koruma işyeri ile engelli çalıştırma yükümlülüklerini yerine getirmiş olacaklar. Biz onların üretime katkı sağlamasını ve hayatın içinde olmalarını istiyoruz. Engelli gençlerimiz hayatlarında ilk defa para kazanıyorlar, bir şeyler üretiyorlar. Onların gözündeki bu mutluluk hiçbir şeye değişilmez" dedi.

16 ENGELLİ ÇALIŞMAYA BAŞLADI

Şimdilik iki atölyenin faaliyete geçtiğini dile getiren Türek, korumalı işyerinde çalışan gençlerin Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi'nden ya da halk eğitim merkezlerinin kurslarına katılanlardan seçildiğini söyledi. Sanayicilerin ve engelli ailelerinin de projeden çok memnun olduklarını kaydeden Türek, "MOSB'da faaliyet gösteren Standart Profil Fabrikası ve Teleset Fabrikası atölyelerini açtılar. 16 zihinsel engelli gencimiz çalışıyor. 12 atölyede üretim yapılabilecek. Atölyelerin yanı sıra yemeklerini yiyebildikleri ve dinlenebildikleri alanları da düşündük. Burada gençlerimizin fabrika çalışanlarıyla aynı şartlarda çalışıyor. Tek fark ise daha korunaklı bir işyerinde üretime katılmaları" diye konuştu.

HAYATLARINDA İLK KEZ PARA KAZANIYORLAR

Korumalı işyerinde çalışan zihinsel engelli gençler de, sanayi kuruluşlarına üretim yapmaktan çok mutlu olduklarını anlattı. 22 yaşındaki zihinsel engelli Seda Arslan, "Sabah geliyorum ve işin başına geçiyoruz. Hepimiz çok mutluyuz, burayı çok seviyoruz" dedi. 20 yaşındaki Fatma Yılmaz da, hayatında ilk defa para kazandığını belirterek, "İşimden çok memnunum. Kablo yapıyoruz, bize gösteriyorlar. Buradaki herkesi çok seviyorum" diye konuştu.

DHA