Zihinsel engelliye şantiyede tecavüze 16 yıl hapis istemi

BOLU İl Özel İdaresi'nde kamyon şoförü 38 yaşındaki Ergün E., zihinsel engelli 34 yaşındaki E.Ö.'ye şantiyede cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılandığı davada hakim karşısına çıktı. Sanık Ergün E., suçlamayı kabul etmedi.

Olay, geçen yıl Eylül ayında İl Özel İdaresi'nin Gerede İlçesi'ndeki şantiyesinde meydana geldi. Ergün E., iddiaya göre ilçede çay bahçesinde tanıştığı E.Ö.'yü akşam saatlerinde aracıyla çalıştığı şantiyeye götürüp cinsel istismarda bulundu. Ergün E., ardından E.Ö.'yü aracıyla aldığı yere bırakırken, kimseye bir şey söylememesi için de tehdit etti.

E.Ö., olaydan 15 gün sonra ablasına durumu anlattı. Şikayet üzerine tutuklanan Ergün E., 'Nitelikli cinser saldırı' ve 'Tehdit' suçlamasıyla Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada ilk kez hakim karşısına çıktı. 16 yıl hapis talep edilen sanık savunmasında, E.Ö. ile çay bahçesinde tanıştığını söyleyerek, 'Çay bahçesinde masalar dolu olduğu için yanıma gelip oturdu ve o şekilde tanıştık. Sonra aracımla giderken yolda bana eliyle işaret etti. Ben de durup kendisini aldım. Kendisiyle bir diyaloğum olmadı. Daha sonra kendisini çay bahçesinin önüne bıraktım. Benim iddia edilen olayla ilgim yok' dedi.

'PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRÜYOR'

E.Ö. ise sanığın kendisine şantiyeye götürüp cinsel istismarda bulunduğunu, şikayetçi olduğunu söyledi. Ablası da, 'Davranış ve hareketlerinden şüphelenerek ısrarlı sorunca olayı bana anlattı. Olayın ardından psikolojik tedavi görüyor. Duruşmadan önce de sanıktan korktuğu için onunla karşılaşmamak için eline bıçağı alıp kendisini yaralamaya kalktı. Elinde kesik oluştu. Bu olay kardeşimde çok büyük travma yarattı. Şikayetçiyiz' dedi.

Mahkeme, kuvvetli suç şüphesi ve kaçma ihtimali nedeniyle sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmaya erteledi.

DHA