Ziraat Odası Başkanı: Tarlayı nadasa bırakmayın, baklagil ekin

ADANA'nın merkez Seyhan İlçe Ziraat Odası Başkanı Süleyman Girmen, yılda 3 kez ekim yapılabilen Adana'da, toprağın dinlenmesi için nadasa bırakılan tarlalara biyolojik gübre görevi gören baklagil ürünleri ekilerek büyük bir katma değer yaratılabileceğini söyledi.

Türkiye'nin baklagil yetiştirebilecek potansiyeli olmasına rağmen Mısır, Etiyopya, Bangladeş, Çin'den kuru fasulye, Kanada'dan nohut ve yeşil mercimek, ABD, Ukrayna ve Kanada'dan ise bezelye ithal ettiğini belirten Ziraat Odası Başkanı Süleyman Girmen, bunun değiştirilebileceğini vurguladı. Süleyman Girmen, 'Yemeklik tane baklagillerin iklim ve toprak istekleri dikkate alındığında, Türkiye'nin büyük bir baklagil yetiştirme potansiyeline sahip olduğu görülmektedir. Ülkemizin kuru tarım alanlarında nadasın daraltılmasında nohut ve mercimeğin, sulu tarım arazilerinde fasulye, bakla, bezelye ve börülcenin ekim nöbeti içerisinde bugünkünden daha fazla yetiştirilmesi mümkündür. Türkiye dünya yemeklik dane baklagiller üretiminde önemli üretici ülkeler arasında yer almaktadır. BM Gıda ve Tarım Örgütü'nün 2012 yılı verilerine göre nohut üretiminde dünyada üçüncü, mercimek üretiminde ise dördüncü sırada yer almaktadır'dedi.

BAKLAGİL BİYOLOJİK GÜBRE

Nadasa bırakılan tarlalara baklagil ekilmesini öneren Girmen sözlerini şöyle sürdürdü:

'Ülkemizde 4.1 milyon hektar alanı nadasa bırakıyoruz. Baklagillerde üretim açığımız var. Münavebeyle nadas alanlarının önemli bir bölümünde baklagil tarımı yapılabilir. Biyolojik gübre işlevi gören baklagiller, toprağı azot bakımından zenginleştiriyor, tarımda verimi artırıyor. Biz bu alanları nadasa bırakacak kadar zengin değiliz. BM Genel Kurulu, baklagillerin insan beslenmesindeki öneminden hareketle 2016 yılını 'Uluslararası Bakliyat Yılı' olarak ilan etmişti. Dünyada 85.6 milyon hektar alanda 77.5 milyon ton baklagil üretiliyor. Türkiye, baklagillerde çok büyük bir potansiyele sahiptir. Hindistan'ın yüzde 25 payla ilk sırada yer aldığı baklagil üretiminde ülkemizin payı yüzde 2.5'u buluyor. Dünyada 85 milyar dolar piyasa değerine, 14 milyar dolar ihracat tutarına konu olan baklagillerde çok büyük bir pay alabilir.'

DHA