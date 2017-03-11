Zonguldak merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

ZONGULDAK merkezli 3 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, 3'ü kadın, 9 kişi gözaltına alındı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sabah saatlerinde Zonguldak'ın yanı sıra Kocaeli ve Sakarya'da eş zamanlı operasyon düzenledi. KHK ile görevinden ihraç edilen ve açığa alınanların da aralarında bulunduğu memurlar T.Ş., S.Ç., Y.Ç., O.P., S.D., hemşire G.Ö., veteriner N.K., sosyal hizmet uzmanı N.K. ve S.D. gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerin sorgusu devam ediyor.

DHA