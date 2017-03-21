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Zonguldak Haberi: Zonguldak merkezli FETÖ operasyonunda 10 gözaltı

Zonguldak merkezli FETÖ operasyonunda 10 gözaltı
21:4121 Mart 2017
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Zonguldak merkezli FETÖ operasyonunda 10 gözaltı
Zonguldak merkezli FETÖ operasyonunda 10 gözaltı

ZONGULDAK merkezli 8 ilde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yapılan operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca Zonguldak Vergi Dairesi'nde görevli iken ihraç edilen vergi müfettişlerine yönelik Zonguldak merkezli 8 il de bugün saat 07.00'de eşzamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, Zonguldak, Aydın ve Osmaniye'de 2'şer, Ankara, Tokat, Manisa ve Bursa'da 1'er olmak üzere toplam 10 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan 10 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Bu arada Denizli, Kocaeli, Ankara ve Zonguldak'ta firari 7 şüpheliyi yakalamak için çalışmalar devam ediyor.

DHA

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