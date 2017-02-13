Zonguldak Valisi Kaban'dan özel kalem müdürü açıklaması

ZONGULDAK Valisi Ali Kaban, 8 Şubat'ta Resmi Gazete'de yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen Özel Kalem Müdürü Ahmet Hakan Gencer'in, hiçbir zaman yanında çalışmadığını söyledi.

Vali Ali Kaban, 'Üzülmez Kültür Vadisi Projesi' tanıtımı için makamında düzenlediği basın toplantısında, 2012 yılından bu yana Zonguldak Valiliği Özel Kalem Müdürlüğü'nde görev yapan Ahmet Hakan Gencer'in, geçen Kasım ayında açığa alınması ardından son KHK ile ihraç edilmesine ilişkin gazetecilerin sorusunu yanıtladı. Yerel basında Gencer'in kendisinin sağ kolu olarak gösterildiğine vurgu yapan Vali Kaban, "Şimdi bir iddia varsa incelenir, araştırılır ki öyle yapılmıştır neticede. Bakanlığımız ve biz burada inceledik. Bunu bakanlığımıza sunduk. Bakanlığımızın takdiridir. Şunu da belirtmek istiyorum. Hep 'sağ kol' diye bahsediliyor. Solumda dursa da benim sağ kolum burada. Sağ kol yanlış yani. Ahmet Hakan burada hiçbir zaman çalışmadı. Lütfen abartmayalım. Burada hiçbir şekilde çalışmadı. Burada 1991'den beri çalışan özel kalem müdürü bellidir. Sağ kolumuz bellidir" diyerek, sağ kolunun Özel Kalem Müdürlüğü'nde çalışan Mehmet Alas olduğunu söyledi.

Öte yandan İçişleri Bakanlığı'nın 4 bin 464 kişilik ihraç listesinde Ahmet Hakan Gencer'in görevi 'Özel kalem müdürü', görev yeri de 'Zonguldak' olarak yer aldı.

DHA