Zonguldak'ta 16 sanıklı uyuşturucu davasında 1 tahliye

ZONGULDAK'ta 16 sanıklı uyuşturucu davasında tutuklu yargılanan 6 sanıktan 1'inin tahliyesine karar verildi.

Devrek İlçesi'nde geçen yıl Şubat ayında düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 10'u tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Sanıkların Zonguldak 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçlarından 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanıklar, Serkan B., İbrahim C., Soner C., Recep D., Serbay K., Şaban A. ile 4 tutuksuz sanık hazır bulundu. Diğer 6 sanık ise katılmadı. Tutuklu sanıklardan Serkan B., "Ben hayatımda ikinci bir şans istiyorum. Tahliyemi talep ediyorum" dedi. Diğer sanıklar da suçsuz olduklarını söyleyerek tahliye talep etti. Mahkeme sanıklardan Şaban A.'yı tahliye ederken diğer 5 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Serkan B., karara tepki gösterirken duruşma ertelendi.

DHA