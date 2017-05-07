Zonguldak'ta 181 kök hint keneviri ele geçirildi

ZONGULDAK'ın Çaycuma İlçesi'nde yapılan operasyonda 181 kök hint keneviri ele geçirildi.

Bir ihbarı değerlendiren Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü ve Çaycuma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçeye bağlı Gemiciler Mahallesi'nde yaşayan 36 yaşındaki B.G.'nin evine operasyon düzenledi. Narkotik köpeği 'Dark' isimli eğitim köpeğinin de destek verdiği operasyonda B.G.'nin evinde ve bahçesinde yapılan aramada 181 kök hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan B.G., ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, hint kenevirlerine el konuldu.

DHA