Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Zonguldak Haberi: Zonguldak'ta 3 ayda 30 kaçak ocak patlatıldı

Zonguldak'ta 3 ayda 30 kaçak ocak patlatıldı
17:539 Mart 2017
Son Dakika Haberi
Zonguldak'ta 3 ayda 30 kaçak ocak patlatıldı
Zonguldak'ta 3 ayda 30 kaçak ocak patlatıldı

ZONGULDAK'ta son 3 ayda yapılan denetimlerde 30 kaçak kömür ocağı dinamitle patlatılarak kullanılamaz hale getirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçen 7 Aralık'ta Vali Ali Kaban'ın talimatı üzerine kaçak ocakların tespiti ve imhası konusunda çalışma başlattı. İnsansız hava aracı (drone) da kullanılarak yapılan denetimlerde, Kilimli İlçesi'nde 22, Kozlu İlçesi'nde 1 ve merkezde 7 ocak, Türkiye Taşkömürü Kurumu ekiplerince dinamitle patlatıldı. Kullanılamaz hale getirilen ocakların sahipleri hakkında soruşturma başlatıldı.

DHA

Çocukların odalarında mobilyalar değil, hayaller vardır
Keşfet

Çocukların odalarında mobilyalar değil, hayaller vardır

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar