Zonguldak'ta 3 kaçak kömür ocağı kullanılmaz hale getirildi

ZONGULDAK'ta, birisinin girişi otomobil garajı içinden olan 3 kaçak kömür ocağı kullanılmaz hale getirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Asma Mahallesi, Üzülmez mevkisinde kaçak maden ocaklarına yönelik çalışma yaptı. Bölgede, insansız hava aracı (drone) da kullanılarak yapılan denetimlerde 3 kaçak ocak tespit edildi. Ocaklardan birinin girişinin evin yanındaki otomobil garajının içinden olduğu belirlendi. 3 ocak, Türkiye Taşkömürü Kurumu ekiplerince dinamitle patlatılarak kullanılmaz hale getirildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada ocak sahipleri 45 yaşındaki Y.K., 43 yaşındaki M.C. ve 65 yaşındaki B.A. hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

DHA