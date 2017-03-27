Zonguldak'ta 30 bin öğrenciye obezite ve diyabet testi

ZONGULDAK'ta 120 ortaokulda yaklaşık 30 bin öğrenci obezite ve diyabet testinden geçirilecek.

Zonguldak Valiliği ile Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) arasındaki 'Diyabet ve Obezite Tespiti ve Mücadele Eylem Planı'na dair protokol imzalandı. Protokol, Vali Ali Kaban ve Rektür Prof. Dr. Mahmut Özer arasında imzalandı. Protokole göre, il genelindeki 120 ortaokulda öğrenim gören 30 bin öğrenci, BEÜ Obezite ve Diyabet Merkezi tarafından yapılacak çalışmayla testten geçirilecek.

Protokol imza töreninde konuşan BEÜ Rektörü Prof.Dr. Mahmut Özer, obezite ve diyabetin dünyanın en büyük sorunları arasında yer aldığını, bu bağlamda Türkiye’nin karnesinin her geçen gün daha da ilerlediğini söyledi. Önleyici hizmetler ve önlemler almak için üniversite olarak valiliğe proje sunduklarını anlatan Prof.Dr. Özer, şöyle dedi:

"Valimiz konuyu daha önceden bildiği için eylem planına dönüştürdü. Bu çalışmanın önemi sadece tarama değil aynı zamanda da önleyici tedbirler de olacağı için ilimizde ilk defa uygulanması bakımından Türkiye’de de örnek bir proje olacak."

Vali Ali Kaban da obezitenin büyük hastalıkların da öncüsü olduğunu, özellikle gençler arasında büyük sıkıntı çıkaran bir vaka olduğunu belirterek, şöyle dedi:

"Şu anda Türkiye’de uygulamaya başlanmamış bir şeyi, Türkiye’nin ilk Obezite ve Diyabet Merkezi’nde gerçekleştirecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Acele etmemizin sebebi de okullar kapanmadan ilk taramayı yapalım. Çünkü 30 bin çocuğumuzu etkiliyor. Bu ortaokulla başladı ama inşallah bunu değerlendirmeler yapıldıktan sonra lise ve ilkokul düzeyine de çekeceğiz. Okullarda merkezler oluşturuldu. Parça parça 1.5 ay içerisinde tartı işlemi yapılacak, veriler alınacak. Merkezde işlenecek ve geri dönüşler başlayacak. Sıkıntısı olmayanlara bir şey denmeyecek. Sıkıntıya yönelmişlere de ‘obizeteye yöneliyorsunuz’ denilecek. Obizete olanlar ise diyete ve spor etkinliklerine yönlendirilecek."

Bu çalışmanın Türkiye’de örnek bir çalışma olacağını düşündüklerini ifade eden Vali Kaban, "Çocuklarımızın özellikle obeziteden dolayı suçlanmaya uğramamaları lazım. Bu da işin psikolojik, toplumsal yönünü içeriyor. Okulda bir şekilde dalga geçilen bir pozisyona düşmemeleri lazım, ona ayrı özen gösteriyoruz. Veriler gizli olacak, sadece şahsa özel olacak. Kimseyi üzmeden, kırmadan inşallah çocuklarımızın ileride başına gelecek temel hastalıkların önlenmesi anlamında daha sağlıklı bir yaşamlarının olabilmesi anlamında bu çalışmanın güzel neticeler vermesini ümit ediyorum" diye konuştu.

DHA