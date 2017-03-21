Zonguldak'ta 30 sanıklı FETÖ iddianamesi kabul edildi

ZONGULDAK'ta, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan aralarında eski İl Emniyet Müdürü Metin Seyfi Sazak'ın da bulunduğu 30 tutuklu sanık hakkında hazırlanan iddianame mahkememce kabul edildi.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığının, 15 Temmuz darbe girişimi ardından, FETÖ/PDY ile bağlantıları olduğu iddiasıyla aralarında Zonguldak eski İl Emniyet Müdürü Metin Seyfi Sazak ve eski Kilimli İlçe Emniyet Müdürü Soner Durgun'un da bulunduğu 30 tutuklu sanık hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Cumhuriyet Savcısı Çiğdem Erdoğdu'nun hazırladığı 51 sayfalık iddianame Zonguldak 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

Savcı, tutuklu 30 sanık hakkında, 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme', 'silahlı terör örgütüne üye olma veya silahlı terör örgütü yönetme', 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ile 7 yıl 6'şar aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep etti. Sanıklar, ileriki günlerde hakim karşısına çıkacak.

DHA