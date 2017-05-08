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Zonguldak Haberi: Zonguldak'ta 'drone'lu, köpekli uyuşturucu araması

Zonguldak'ta 'drone'lu, köpekli uyuşturucu araması

13:338 Mayıs 2017
Son Dakika Haberi
Zonguldak'ta 'drone'lu, köpekli uyuşturucu araması
Zonguldak'ta 'drone'lu, köpekli uyuşturucu araması

ZONGULDAK'ın Kozlu İlçesi'ne bağlı Kozlu Köyü'nde polis ekipleri, özel eğitimli iki köpek eşliğinde uyuşturucu araması yaptı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri, Kozlu Köyü'nde hint keneviri yetiştirildiği ihbarı üzerine köy girişindeki geniş alanda arama başlattı. Özel eğitimli narkotik köpekleri 'Dark' ve 'Kurt' da aramaya katıldı. Köyün girişindeki boş yeşil alan didik didik arandı. Arama sırasında 'Drone' ile de havadan görüntü kaydedildi. Yapılan arama çalışmalarında hint keneviri veya başka bir uyuşturucu maddeye rastlanmadı.

DHA

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