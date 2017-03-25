Zonguldak'ta evin üstündeki kömürlük yandı

ZONGULDAK'ta, evinin üstüne yaptırdığı ahşap kömürlük yanan Reyhan Çolak, gözyaşlarını tutamadı.

Yangın, saat 15.30 sıralarında Meşrutiyet Mahallesi Kadırga Caddesi Sütliyen Sokak’ta Reyhan Çolak'ın oğlu ile birlikte oturduğu çatısız tek katlı evin üstüne yapılan ahşap kulübede çıktı. Evde kimsenin olmadığı sırada çıkan yangını görenler itfaiyeye haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kömürlükte bulunan iki mutfak tüpü ekipler tarafından çıkarılırken, yangın yaklaşık 20 dakika süren çalışmayla eve sıçramadan söndürüldü. Ancak kulübe tamamen yandı. Haber verilmesiyle gelen Reyhan Çolak, yangını görünce fenalaştı. İtfaiyenin soğutma çalışmasını yaşlı gözlerle izleyen Çolak'ı, komşuları teselli etmeye çalıştı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

DHA