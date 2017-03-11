Zonguldak'ta FETÖ davasında 9 tahliye

ZONGULDAK'ta, 15'i tutuklu 17 sanığın yargılandığı FETÖ davasında, tutuklu 9 sanık tahliye edildi.

Zonguldak 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki önceki gün başlayan ve gece geç saatlere kadar devam eden duruşmada, 15'i tutuklu toplam 17 sanık, 'silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek' ve 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçlarından ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada, sanıkların ifadelerinin ardından tanık ifadelerine geçildi. Alaplı İlçesi'nde Kuran Kursu öğreticisi olarak çalıştığını söyleyen tanık F.G., tutuklu sanık A.A.'nın FETÖ ile bağlantısı olduğunu söyledi. A.A.'nın 17 Aralık'tan sonra da örgütü savunan sözler söylediğini ifade eden F.G., şöyle konuştu:

"Zaman gazetesi aboneliğini de son ana kadar sürdürmüştür. Bank Asya veya örgütün dershaneleriyle ilgili bir konu çıktığında kendisinin bu yapıyı savunan sözler söylediğine de tanık oldum. Kendisi cemaati kesin olarak savunuyor ve bize 'Sizin bilmediğiniz olaylar' diyordu."

Diğer tanıkların dinlenmesinin ardından, sanıkların avukatları savunma yaptı. Mahkeme heyeti, tutuklu 9 sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.

DHA