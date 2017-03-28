Zonguldak'ta FETÖ'den 11 tutuklama

ZONGULDAK'ta FETÖ/PDY soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 14 kişiden 11'i tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada daha önce görevlerinden ihraç edilen 14 vergi müfettişi Zonguldak, Aydın, Osmaniye, Ankara, Tokat, Manisa, Kocaeli, Denizli ve Bursa'da gözaltına alındı. 9'u kadın 14 şüpheli, emniyette işlemleri tamamlandıktan sonra dün adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, savcılıktaki sorgularının ardından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Gece geç saatlere kadar süren yargılama sonunda şüphelilerden 6’sı kadın 11 kişi tutuklandı, 3 kadın ise yurt dışı yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA