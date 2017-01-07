Zonguldak'ta FETÖ'den tutuklu 4 eski komutana ağırlaştırılmış müebbet istemi

ZONGULDAK’ta, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan 4 eski komutan hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. Komutanlar hakkında, 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi.

Zonguldak Cumhuriyet Savcısı Gökhan Yüksel tarafından, meslekten ihraç edilen eski Zonguldak Garnizon Komutanı Tuğgeneral Birol Şimşek, Garnizon Komutanlığı'nda görevli Jandarma Kurmay Albay Kamil Günler, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Hasan Doğan ile Deniz Albay Mustafa Kemal Öztürk hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. Zonguldak 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, şüphelilerin örgütün hiyerarşik yapısına dahil oldukları, üyesi bulundukları silahlı terör örgütünün Türkiye Cumhuriyeti Anayasasını, cebir ve şiddet kullanarak değiştirme amacına yönelik vehamet arz eden olayları gerçekleştirdikleri belirtilerek ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanması talep edildi.

İddianamede, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin 4 eski komutana yeni görevler verildiği ifade edilerek, "Zonguldak Garnizon Komutanlığı Kurmay Başkanı Jandarma Albay Kamil Günler'in Kırıkkale Sıkı Yönetim Komutanı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Birol Şimşek'in Zonguldak Sıkı Yönetim Komutanı, Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Hasan Doğan'ın Çok Uluslu Müşterek Harp Merkezi Komutanı olarak görevlendirildiği, Karadeniz Bölge Komutanlığı Üst Savunma Birlikleri Komutanı olarak görev yapan Deniz Albay Mustafa Kemal Oztürk'ün ise Karadeniz Bölge Komutanı olarak görevlendirildiği tahkikat kapsamında anlaşılmıştır" denildi.

İddianamede, Jandarma Albay Kamil Günler'in evinde yapılan aramada ele geçirilen çantadan, üzerinde Genelkurmay Başkanlığı kaşeli, 'kişiye özel' yazılı bir tarafı yırtık zarf içerisinde kağıda sarılı 1 dolar bulunduğuna dikkat çekilerek, "Bu kapsamda maddi değeri düşük olan 1 dolarlık banknotun özenle saklanması hayatın olağan akışına aykırıdır. Meydana gelen darbe girişimi eylemi sonrasında ülke çapında başlatılan soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan birçok şüphelinin cüzdanında veya ikametinde 1 Amerikan doları banknotu bulundu. Örgüt mensuplarından ele geçirilen 1 Amerikan doları kağıt paraların terör örgütü lideri tarafından dağıtılmak üzere iletilmesi, örgüt hiyerarşisinde yer alan mensuplara iletilme şekli değerlendirildiğinde, örgüt mensubunun bu sıfatını ortaya koymaya yönelik örgüt ile devamlılık ve süreklilik arz edecek şekilde organik bağ kurduğuna dair delillerden biri olduğu tespit edildi" denildi.

DHA