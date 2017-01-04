Zonguldak'ta işlenen cinayetin şüphelisi tutuklandı

ZONGULDAK'ın Gökçebey İlçesi'nde 37 yaşındaki İsmail Akman'ın boğazı kesilerek öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan Ömer K., tutuklandı.

Geçen Cumartesi gece meydana gelen olayda İsmail Akman, Çay Mahallesi'nde marangoz atölyesinin önünde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu. Gökçebey İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nin cinayeti çözmek için kurduğu özel ekip, ilçedeki güvenlik kameralarını ve Akman'ın en son görüştüğü kişileri tespit etti. Akman ile aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen Ömer K., gözaltına alındı. Çelişkili ifadeler veren Ömer K., cinayeti işlemediğini söyledi.

Ömer K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Gökçebey Adliyesi'nde olay yerindeki parmak izleri, kamera kayıtları ve toplanan diğer delillerin değerlendirilmesi sonucunda kuvvetli suç şüphesiyle tutuklandı.

DHA