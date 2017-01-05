Zonguldak'ta kaza: 3 yaralı

ZONGULDAK'ın Kozlu İlçesi'nde, tünelde içinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Değirmenağzı Tünellerinde meydana geldi. 30 yaşındaki Ali E.'nin kullandığı 34 EHP 76 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 29 yaşındaki Emrah V. yönetimindeki 54 D 0677 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada yaralanan sürücüler Ali E., Emrah V. ve yanında bulunan Emrah D. ambulansla Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

DHA