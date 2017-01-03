Zonguldak'ta otomobil uçuruma yuvralandı: 2 yaralı

ZONGULDAK'ın Devrek İlçesi'nde kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlanan otomobilde 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Zonguldak- Ankara Karayolu'nun 45’inci kilometresindeki Ataköy mevkisinde meydana geldi. Ersin Yalçınkaya yönetimindeki 67 AS 344 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkıp 10 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü ve yanında bulunan Hatime Yalçınkaya yaralandı. Yaralılar ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan sürücü Ersin Yalçınkaya'nın durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



DHA