Zonguldak'ta otomobil yayalara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

ZONGULDAK'ta, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan otomobilin, kaldırımda yürürken çarptığı 81 yaşındaki Recep Tuzcu öldü, 16 yaşındaki Mertcan İncegeniş yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Bülent Ecevit Caddesi’nde meydana geldi. Kent merkezine giden 67 LJ 572 plakalı otomobilin ismi henüz belirlenemeyen sürücüsü, kavşakta yeşil ışık kırmızıya döndüğü sırada geçmek istedi. Bu sırada aşırı hız yaptığı iddia edilen sürücünün kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarında yürüyen Recep Tuzcu ve Merctan İncegeniş'e çarptı. Kazada, Recep Tuzcu ile Mertcan İncegeniş yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Tuzcu ve İncegeniş, ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Tuzcu, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Polis, aracı bırakıp kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

DHA