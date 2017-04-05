Zonguldak'ta uyuşturucudan 3 tutuklama

ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 19 yaşındaki A.E., 27 yaşındaki S.A. ve 19 yaşındaki Ö.S.'yi, uyuşturucu madde satışı yaptıkları iddiasıyla gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada satışa hazır 39 gram sentetik uyuşturucu bonzai ile saksılarda yetiştirilen 34 kök hint keneviri ele geçirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 3 kişi adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece, 'Uyuşturucu ticareti yapmak ve bulundurmak' suçundan tutuklandı.

DHA