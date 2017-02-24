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Zonguldak Haberi: Zonguldak'ta uyuşturucuya 4 tutuklama

Zonguldak'ta uyuşturucuya 4 tutuklama
18:0824 Şubat 2017
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Zonguldak'ta uyuşturucuya 4 tutuklama
Zonguldak'ta uyuşturucuya 4 tutuklama

ZONGULDAK'ta, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçlamasıyla adliyeye sevk edilen 4 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, 26 yaşındaki Uğur Ç., kardeşi 21 yaşındaki Erkan Ç., 33 yaşındaki Sevgi K. ve 34 yaşındaki Hakan K.’yi gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 50.43 gram bonzai ve 10 ecstasy hap ele geçirildi. Sorguları tamamlanan 4 kişi, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak', 'uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak’ suçlarından adliyeye sevk edildi. 4 kişi, nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA

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