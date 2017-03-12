Zonguldak’ta YGS heyecanı

ZONGULDAK'ta, üniversiteye girişte birinci aşama olan Yükseköğretime Geçiş Sınavı'na (YGS) giren öğrenciler sınıflara tepeden tırnağa aranarak alındı.

Gazi Ortaokulu’nda sınava giren adaylar aileleriyle birlikte sabahın erken saatlerinden okula gelmeye başladı. Sınava girecek öğrenciler okul girişinde görevliler tarafından didik didik arandı. Görevliler, sınava girecek adayları nüfus cüzdanı ve sınav giriş belgesinin dışında sınava alınmayacağı konusunda uyardı. Buna rağmen adaylar, alyans, kolye, toka, küpe, madeni para, kemer, cep telefonu ve cüzdanlarını yakınlarına vermek zorunda kaldı. Bazı adaylar ise Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu yerine Gazi Ortaokulu’na gelince kendi imkanlarıyla sınava girecekleri okula gitti. Üzeri arandıktan sonra sınava giren 58 yaşındaki Nihat Karabacak, açık lisede okuduğunu ve heyecan duymadığını söyledi. Çocuklarını sınava getiren velilerde okul bahçelerinde heyecanla bekledi. Aileler okul önlerinde çocukları için dua okuyarak sınavın bitmesini bekledi. Sınavın başlamasıyla birlikte okulların etrafında devriye gezen polis ekipleri gürültü yapılmaması için önlem aldı.

DHA