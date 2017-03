Zorlu'nun enerji hedefi 600 megavat

DENİZLİLİ işadamı Ahmet Nazif Zorlu, Genç MÜSİAD Denizli Şubesi ile Pamukkale Üniversitesi Değişim ve Gelişim Topluluğu üyelerini Manisa'da bulunan Vestel City fabrikasında ağırladı. Gençlere enerji yatırımlarının arttırılması yönünde tavsiyeler veren Ahmet Nazif Zorlu, Zorlu Enerji'nin 2020 hedeflerinin 600 megavat üretim kapasitesi olduğunu söyledi.

Denizlili işadamı Ahmet Nazif Zorlu, Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Vestel City'de, Genç MÜSİAD Denizli Şubesi ve PAÜ Değişim ve Gelişim Topluluğu üyelerini ağırladı. Genç MÜSİAD Denizli Şube Başkanı Mehmet Çakır ve beraberindeki topluluk, ziyarette 1 milyon metrekareye yakın kapalı alana sahip dünyanın ilk 5 fabrikasından biri olan tesislerde buzdolabı, çamaşır makinesi, televizyon, telefon üretim alanlarını gezdi. Kendisini ziyaret eden Genç MÜSİAD üyeleri ve PAÜ Değişim ve Gelişim Topluluğu üyelerine incilinin fabrikayla ilgili bilgiler veren Zorlu, üretilen her televizyon ya da beyaz eşya ürününün yaklaşık yüzde 80'ini ihraç ettiklerini, yıllık 2.5 milyar dolar ihracat yaptıklarını belirtti. Zorlu, Vestel City de çalışan sayısının 14 bin, yan kollarla birlikte 25 bin kişiye ulaştığını söyledi.

ZORLU'NUN 2020 HEDEFİ

Ziyaretçilere, enerji yatırımlarının daha da arttırılması gerektiğini anlatan Zorlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünya nereye gidiyorsa bizim de yönümüzü o tarafa çevirmemiz gerekiyor. Dünyada gerek jeotermal, gerekse güneş enerjisi yatırımları hızla artmaya devam ediyor. Türkiye'de de bu alanlarda ya da farklı enerji kaynaklarının kullanılması noktasında yapılabilecek çok şey var. Örneğin, Denizli-Kızıldere Jeotermal tesisleri Zorlu bünyesine katıldığında 5 megavat enerji üretimi yapılabiliyorken bu rakamı ilk iki ayda 15 megavata çıkardık. Pakistan'da 200 megavat güneş enerjisi üretimi yatırımlarına başladık. Zorlu Enerji olarak First Solar ile 26 ülkede distribitörlük çalışmalarına başladık. 2020 hedefimiz, 600 megavat üretim kapasitesine sahip olmak. Vestel olarak insansız hava aracı yaptık. İnşallah silahlısını da mayıs ayının sonunda uçuracağız."

GENÇLERE TAVSİYE

Ziyarette gençlere rekabetten kaçınmamaları gerektiğini anlatan Zorlu, "Ne iş yaparsanız yapın, rakiplerinizden rahatsız olmayın. Rakibi olmayan uyur. Başarı için sadece beyin gücü yetmez, alın teri de dökün. Türkiye'nin daha da gelişmesini istiyorsanız, yerli ürün kullanın. AR-GE'ye önem verir, işinizi sever, hayal kurar, ama hayalci olmazsanız her zaman üzerine koyarak ilerlersiniz. Zorlu olarak 20 yıldır hep bu strateji ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

Genç MÜSİAD Denizli Şube Başkanı Mehmet Çakır, Ahmet Nazif Zorlu'ya teşekkür edip, yerli üretimin desteklenmesi ve Türkiye'nin gelecekte süper güç olabilmesi için daha çok mega fabrikalara ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Ahmet Nazif Zorlu ve Genç MÜSİAD üyeleri, Vestel AR-GE merkezi ve çağrı merkezini gezerek hatıra ı çektirdi. Ayrıca Zorlu, PAÜ Değişim ve Gelişim Topluluğu öğrencilerinden geziye katılanlar arasından dördüne staj sözü verdi.

