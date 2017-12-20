Son dakika haberleri… ABD’nin FETÖ’cü tanığıyla ilgili önemli gelişme

ABD'deki Reza Zarrab davasında tanıklık yapan FETÖ’cü eski polis Hüseyin Korkmaz'ın yurtdışına çıkışının FBI tarafından organize edildiği ortaya çıktı. Öte yandan Hüseyin Korkmaz'ın ABD'deki davada "Belgeleri saklaması için anneme verdim" sözleri üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Korkmaz'ın anne-babası hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Korkmaz'ın anne ve babasının firari olduğu öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma kapsamında yeni bilgilere ulaşıldı. Korkmaz'ın Emniyet Müdürlüğü’nden ilişiğinin kesilmesinin ardından 3 Mart 2016’da avukatı olan Gazi A’ya ait iş yerinde SGK kaydının yapıldığı tespit edildi.

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Ardından soruşturmayı bu yönde derinleştiren savcılık Korkmaz'ın avukatı Gazi A.'nın FETÖ'nün şifreli mesajlaşma programı ByLock’u kullandığını tespit etti. Başsavcılık, avukat Gazi A.’nın, Hüseyin Korkmaz’ın FBI ile ABD’ye kaçırılmasını organize eden kişi olduğunu belirledi.

AVUKAT FETÖ DERNEĞİ ÜYESİ

Gazi A'nın HTS kayıtlarında FETÖ’nün Türkiye polis memurları imamı Süleyman Uysal ile Yunanistan imamı Recep Uzunallı ile de irtibatının olduğu kayıtlara girdi. Avukatın, FETÖ kapsamında KHK ile kapatılan “Günün Mağdurları Derneği” üyesi olduğu da belirlendi.

Avukatın, Hüseyin Korkmaz’ın eşi ve FETÖ davalarında yargılanan eski polis müdürleri Ali Fuat Yılmazer, Tufan Ergüder gibi isimlerin eşlerinin de bulunduğu dernek üyelerinin aynı uçakta ABD’ye seyahat ettikleri de ortaya çıktı.

ANNE VE BABASI İÇİN YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Öte yandan Hüseyin Korkmaz’ın ABD’deki davada “Belgeleri saklaması için anneme verdim” sözleri üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Korkmaz’ın anne-babası hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Korkmaz’ın anne ve babasının firari olduğu öğrenildi.