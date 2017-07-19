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Son dakika haberleri: Adalet Yürüyüşüne saldırı hazırlığındaki 9 IŞİD’li tutuklandı – Güncel haberler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı Adalet Yürüyüşü'ne saldırı hazırlığındayken yakalandıktan sonra adliyeye sevk edilen 15 kişiden 9'u tutuklandı.

Sozcu.com.tr
07:2619 Temmuz 2017
Gündem
Son dakika haberleri: Adalet Yürüyüşüne saldırı hazırlığındaki 9 IŞİD’li tutuklandı – Güncel haberler
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı Adalet Yürüyüşü'ne saldırı hazırlığındayken yakalandıktan sonra adliyeye sevk edilen 15 kişiden 9'u tutuklandı.

5 Temmuz’da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlatmış olduğu ‘Adalet Yürüyüşüne' Kayseri'den kiraladıkları araçla Kocaeli'nde saldırı yapmaya hazırlanan O.K., Kayseri ile Kocaeli emniyetinin ortaklaşa çalışması sonucu yakalanmıştı.

Daha sonra yapılan çalışmalar sonucu olayla bağlantısı olduğu tespit edilenlere yapılan operasyonlarla gözaltına alınanların sayısı 15'e çıkmıştı.

13 günlük sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan O.K., E.E., S.A., A.M., S.İ., K.K., K.A., F.Ö. ve A.B. tutuklanırken, A.K., B.K., F.K., A.T., S.K. ve A.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İHA

Son güncelleme: 07:2719.07.2017
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