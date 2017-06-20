Son dakika… Atatürk’e ve annesine küfreden Hasan Akar teslim oldu

Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret etme" ve "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçlarından hakkında yakalama kararı bulunan ve 43 gündür firari olan Hasan Akar Bakırköy Adliyesi'ne gelerek teslim oldu.

Hasan Akar Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve annesi Zübeyde Hanım’a ağzı alınmayacak küfürler etmiş iğrenç ithamlarda bulunmuştu. Hakkında yakalama kararı çıkarılan Nur Cemaati’nin ‘Okuyucular’ kolu sözde imamlarından Hasan Akar, 43 gündür firariydi.

Akar teslim olduğu adliyede polisler tarafından gözaltına alındı. Akar’la birlikte adliyeye avukatı ve bazı yakınlarının da geldiği gözlendi.

İDDİANAME 9 GÜNDE HAZIRLANDI

İddianamede şüpheli Hasan Akar’ın 9 Mayıs 2017 tarihinde saat 19.00’da Kanal D isimli TV kanalında ana haber programında yayınlanan bir videoda söylediği sözlere ilişkin soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı. Polisin, şüpheli Hasan Akar’ın ifadesine başvurmak üzere adresine gittiği, adresinde bulamadığı kaydedilen iddianamede, atılı suçların niteliği göz önünde bulundurularak şüpheli Hasan Akar hakkında yakalama kararı çıkarıldığı anımsatıldı. İddianamede, “Şüphelinin soruşturmaya konu videoda Atatürk, annesi ve babası hakkında hiçbir tarihi belgeye, gerçekliğe, delile dayanmayan, açık küfür içerecek şekilde Atatürk’ün hatırasına alenen hakarette bulunduğu belirtildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca aynı video ile ilgili 2017 /1331 soruşturma numarası üzerinden, videonun çekildiği alanın belli olmaması, videonun aleniyet kazanıp kazanmadığı hususunun anlaşılamaması gerekçeleri ile kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği de ifade edildi. “Bu kararın Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımız açısından bağlayıcılığı bulunmamaktadır” denilen iddianamede, suça konu videonun ulusal TV kanalında yayınlandığı ve aleniyet kazandığı belirtildi. Dolayısıyla 9 Mayıs 2017 tarihli yeni bir suçun ortaya çıktığı ifade edilen iddianamede, “Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret” suçu açısında eylemin sübuta erdiği kaydedildi. İddianamede, şüpheli Akar’ın videosunun son kısmında “Biz toplama yapmışız, çıkarma yapmışız, biz fark ettiğimiz her şeyi planlamışız” diyerek videoyu çekmekteki amacının itibarı suikast olduğunu, toplumun bir kesiminin sinir uçları ile oynamayı, toplumu tahrik etmeyi amaçladığını açıkça ortaya koyduğunun anlaşıldığı belirtildi. Atılı suçları işlediği belirtilen Hasan Akar’ın “Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret etme” ve “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmeö suçlarından 2,5 yıldan 7,5 yıla kadar hapsi isteniyor. ldi.