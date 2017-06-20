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Son dakika… Atatürk’e ve annesine küfreden Hasan Akar teslim oldu

Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret etme" ve "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçlarından hakkında yakalama kararı bulunan ve 43 gündür firari olan Hasan Akar Bakırköy Adliyesi'ne gelerek teslim oldu.

12:3220 Haziran 2017
Gündem
Son dakika… Atatürk’e ve annesine küfreden Hasan Akar teslim oldu
Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret etme" ve "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçlarından hakkında yakalama kararı bulunan ve 43 gündür firari olan Hasan Akar Bakırköy Adliyesi'ne gelerek teslim oldu.

Hasan Akar Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve annesi Zübeyde Hanım’a ağzı alınmayacak küfürler etmiş iğrenç ithamlarda bulunmuştu. Hakkında yakalama kararı çıkarılan Nur Cemaati’nin ‘Okuyucular’ kolu sözde imamlarından Hasan Akar, 43 gündür firariydi.

Akar teslim olduğu adliyede polisler tarafından gözaltına alındı.  Akar’la birlikte adliyeye avukatı ve bazı yakınlarının da geldiği gözlendi.

Akar, Ulu Önder Atatürk'e yönelik bu sayfada yer veremeyeceğimiz sözlerle saldırmıştı.

Akar, Ulu Önder Atatürk’e yönelik bu sayfada yer veremeyeceğimiz sözlerle saldırmıştı.

İDDİANAME 9 GÜNDE HAZIRLANDI

İddianamede şüpheli  Hasan Akar’ın  9 Mayıs 2017 tarihinde saat 19.00’da Kanal D isimli TV kanalında ana haber programında yayınlanan bir videoda  söylediği sözlere ilişkin soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı. Polisin, şüpheli Hasan Akar’ın ifadesine başvurmak üzere adresine gittiği, adresinde bulamadığı kaydedilen iddianamede,  atılı suçların niteliği göz önünde bulundurularak şüpheli Hasan Akar  hakkında yakalama kararı çıkarıldığı anımsatıldı. İddianamede,  “Şüphelinin soruşturmaya konu videoda Atatürk, annesi ve babası hakkında hiçbir tarihi belgeye, gerçekliğe, delile dayanmayan, açık küfür içerecek şekilde Atatürk’ün hatırasına alenen hakarette bulunduğu belirtildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca aynı video ile ilgili 2017 /1331 soruşturma numarası üzerinden, videonun çekildiği alanın belli olmaması, videonun aleniyet kazanıp  kazanmadığı hususunun anlaşılamaması gerekçeleri ile kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği de ifade edildi. “Bu kararın Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımız açısından bağlayıcılığı bulunmamaktadır” denilen iddianamede, suça konu videonun ulusal TV kanalında yayınlandığı ve  aleniyet kazandığı belirtildi. Dolayısıyla 9 Mayıs 2017 tarihli yeni bir suçun ortaya çıktığı ifade edilen iddianamede, “Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret” suçu açısında eylemin sübuta erdiği kaydedildi. İddianamede, şüpheli Akar’ın videosunun son kısmında “Biz toplama yapmışız, çıkarma yapmışız, biz fark ettiğimiz her şeyi  planlamışız” diyerek videoyu çekmekteki amacının itibarı suikast olduğunu, toplumun bir kesiminin sinir uçları ile oynamayı, toplumu tahrik etmeyi amaçladığını açıkça ortaya koyduğunun anlaşıldığı belirtildi. Atılı suçları işlediği belirtilen Hasan Akar’ın “Atatürk’ün  hatırasına alenen hakaret etme” ve “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmeö suçlarından 2,5  yıldan  7,5 yıla kadar hapsi isteniyor. ldi.

Son güncelleme: 13:1520.06.2017
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