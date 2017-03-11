Son dakika… Hollanda’ya bir tepki de Kılıçdaroğlu’ndan

Dışişişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na uçuş izni vermeyen Hollanda'ya bir tepki de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi. çok sert tepki geldi. CHP lideri "Hollanda'ya yaptırım uygulamak hakkımız" dedi.CHP yönetimi de tüm yurt dışı programları ipta etti.

Dışişişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na uçuş izni vermeyen Hollanda'ya bir tepki de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi. çok sert tepki geldi. CHP lideri "Hollanda'ya yaptırım uygulamak hakkımız" dedi.CHP yönetimi de tüm yurt dışı programları ipta etti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Hollanda’nın, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun uçağının iniş iznini iptal etmesi ile ilgili olarak “Asla doğru değil. Demokrasiyi savunanlar böyle bir şey yapamazlar. Hem ‘demokratım’ diyeceksin hem de Türkiye Cumhuriyeti’nin bir bakanının uçuş iznini iptal edeceksin. Asla bunu doğru bulmuyoruz, yanlış” dedi.

YURT DIŞI PROGRAMLARI DA İPTAL

Almanya başta olmak üzere bazı Avrupa ülkelerinin Türk bakanların programlarına izin vermemesinin ardından CHP de tüm yurt dışı programlarını iptal etti. CNN TÜRK’e konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun Berlin’de yapmayı planladığı toplantıyı iptal ettiğini açıkladı.

İLGİLİ HABER Erdoğan'dan Hollanda'ya tarihi tepki: Uçaklarınız nasıl gelecek