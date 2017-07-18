Son dakika! İçişleri’nde sıcak saatler! Gözaltılar var

FETÖ soruşturması kapsamında başlatılan operasyonlarda bu sabah bir son dakika gelişmesi yaşandı. İçişleri Bakanlığı'nda 40 kişinin bu sabah itibarıyla gözaltı işlemlerine başlanıldı. Bu kişilerden birisinin faal çalışan diğerlerinin ise açıkta veya ihraç olduğu öğrenildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki FETÖ/PDY’ na ilişkin soruşturmalar kapsamında İçişleri bakanlığı çalışanı Bylock kullanıcısı 40 kişi hakkında gözaltı kararı aldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki FETÖ/PDY’ na ilişkin soruşturmalar kapsamında; Bylock kullanıcısı İçişleri Bakanlığı çalışanı 40 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu sabah itibarıyla gözaltı işlemlerine başlanıldı. Bu kişilerden birisinin faal çalışan diğerlerinin ise açıkta veya ihraç olduğu öğrenildi. (İHA)