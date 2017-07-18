Son dakika! İçişleri’nde sıcak saatler! Gözaltılar var

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki FETÖ/PDY’ na ilişkin soruşturmalar kapsamında İçişleri bakanlığı çalışanı Bylock kullanıcısı 40 kişi hakkında gözaltı kararı aldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki FETÖ/PDY’ na ilişkin soruşturmalar kapsamında; Bylock kullanıcısı İçişleri Bakanlığı çalışanı 40 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu sabah itibarıyla gözaltı işlemlerine başlanıldı. Bu kişilerden birisinin faal çalışan diğerlerinin ise açıkta veya ihraç olduğu öğrenildi. (İHA)