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Son dakika: İlk kar tatili haberi geldi

Niğde'den son dakika haberi geldi. Niğde ve çevresinde sabah saatlerinden itibaren kar yağışının özellikle etkili olduğu Altunhisar ilçesinde Kaymakamlık yılın ilk kar tatili kararını aldı

23:5121 Kasım 2017
Gündem
Son dakika: İlk kar tatili haberi geldi
Niğde'den son dakika haberi geldi. Niğde ve çevresinde sabah saatlerinden itibaren kar yağışının özellikle etkili olduğu Altunhisar ilçesinde Kaymakamlık yılın ilk kar tatili kararını aldı

2017-2018 eğitim öğretim yılının ilk kar tatili haberi geldi. Niğde’nin Altunhisar ilçesine bağlı 2 belde de okullar tatil edildi.

Altunhisar Kaymakamlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle ilçeye bağlı Karakapı ve Keçikalesi beldelerinde 22 Kasım Çarşamba günü (1 gün) eğitime ara verildiğini bildirildi.

 

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Son güncelleme: 00:4222.11.2017
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