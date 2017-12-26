Son Dakika… IŞİD operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul'da gece yarısı eşzamanlı olarak terör örgütü IŞİD'e operasyon düzenlendi. Çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri daha önceden belirlenen adreslere eşzamanlı operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonlarda IŞİD ile bağlantı olduğu iddia edilen çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan kişiler Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Şüpheliler daha sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

İHA