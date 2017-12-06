Son Dakika… İstanbul-Ankara Otoyolu ulaşıma kapandı

İstanbul - Ankara otoyolunun bolu kesimi, 3 TIR'ın karıştığı kaza nedeniyle ulaşıma kapandı.

İstanbul – Ankara otoyolunun Bolu kesimi, 3 TIR'ın karıştığı kaza nedeniyle ulaşıma kapanırken, trafik Kaynaşlı Gişeleri'nden itibaren D-100'den sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünden yapılan bilgilendirmede, İstanbul-Ankara Otoyolu'nun Bolu kesiminde etkili olan kar yağışı nedeniyle üç TIR makaslama yaparak saat 04.24 itibarıyla otoyolun Ankara istikametinin ulaşıma kapandığı belirtildi.

Olay sonrası otoyolun ulaşıma açılması için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.