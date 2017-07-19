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Son dakika… İstanbul metrosu normale döndü

Sel baskını nedeniyle yapılamayan Yenikapı-Kirazlı ve Yenikapı-Otogar seferleri yeniden başladı.

11:0419 Temmuz 2017
Gündem
Son dakika… İstanbul metrosu normale döndü
Sel baskını nedeniyle yapılamayan Yenikapı-Kirazlı ve Yenikapı-Otogar seferleri yeniden başladı.
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