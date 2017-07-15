Son Dakika: İstanbul’da fabrikada patlama

Ümraniye Dudullu Organize Sanayi Bölgesi İmes Sanayi Sitesi’ndeki alüminyum döküm atölyesindeki patlama saat 17.00’da meydana geldi.

Atölyedeki döküm kazanında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle atölyenin duvarı ve giriş kapısı fırladı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 sağlık ekibi sevk edildi.

1 KİŞİ AĞIR YARALI

Çevre dükkandaki işçiler patlama nedeniyle yangın çıkan atölyede mahsur kalan Ersin Adsaz’ı kurtardı. Ağır yaralı Adsaz, ambulans ile Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Polis, olayla ilgili detaylı inceleme başlattı.