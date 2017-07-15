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Son Dakika: İstanbul’da fabrikada patlama

Dudullu sanayi bölgesinde bir fabrikada meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişi yaralandı.  

17:2615 Temmuz 2017
Gündem
Son Dakika: İstanbul’da fabrikada patlama
Dudullu sanayi bölgesinde bir fabrikada meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişi yaralandı.  

Ümraniye Dudullu Organize Sanayi Bölgesi İmes Sanayi Sitesi’ndeki  alüminyum döküm atölyesindeki patlama saat 17.00’da meydana geldi.

Foto: DHA

Foto: DHA

Atölyedeki döküm kazanında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle atölyenin duvarı ve giriş kapısı fırladı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 sağlık ekibi sevk edildi.

1 KİŞİ AĞIR YARALI

Çevre dükkandaki işçiler patlama nedeniyle yangın çıkan atölyede mahsur kalan Ersin Adsaz’ı kurtardı. Ağır yaralı Adsaz, ambulans ile Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Polis, olayla ilgili detaylı inceleme başlattı.

Son güncelleme: 18:2415.07.2017
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